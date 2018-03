Aide sociale: Berne ne veut toujours pas légiférer

Les cantons sont les premiers responsables de l'aide sociale. Le Conseil fédéral ne tient pas à légiférer au niveau fédéral. Des parlementaires de tous les partis, sauf de l'UDC, lui demandent toutefois d'agir en ce sens.

Dans deux motions, Marianne Streiff (PEV/BE) et Kathrin Bertschy (PVL/BE) demandent au gouvernement de définir, avec les cantons, les principes et les conditions générales qui régissent l'aide sociale. Si un concordat intercantonal n'est pas mis au point dans un certain délai, le Conseil fédéral devrait proposer une loi-cadre fédérale et, le cas échéant, une modification de la constitution.

Le National s'était prononcé en 2012 pour une loi-cadre mais le Conseil des Etats avait mis son veto, au nom de la souveraineté cantonale. La situation a toutefois changé depuis, estiment les motionnaires.

Nouvelle donne

Plusieurs cantons ont réformé l'aide sociale ou sont en train de le faire. L'absence de légitimité démocratique des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale les aurait motivés.

Berne, par exemple, a décidé de fixer la somme allouée aux besoins de base de tous les bénéficiaires à un montant inférieur de 8% à la norme définie par la Conférence. D'autres cantons ont opté pour des réductions majeures dans le cas de certains groupes de personnes.

Pour les deux conseillères nationales, il n'est pas rationnel que chaque canton mène des débats sans en référer aux autres. De fausses incitations en découlent forcément, tant dans les communes que chez les bénéficiaires de l'aide sociale.

Pas de changement

Dans sa réponse publiée lundi, le Conseil fédéral rappelle qu'un rapport de 2015 était arrivé à la conclusion qu'une loi-cadre fédérale n'était pas réalisable sans modifier la constitution. Elle n'était en outre pas souhaitée par les cantons, du moins sans engagement financier de la Confédération et sans réforme d'ensemble de la protection sociale.

La voie du concordat intercantonal a aussi été examinée, mais sa réalisation pratique a suscité d'importantes réserves. Le gouvernement constate que trois ans plus tard les cantons n'ont pas réussi à s'obliger à davantage d'harmonisation. La Confédération ne peut le faire à leur place.

Selon le gouvernement, les conditions ne sont pas davantage réunies qu'en 2015 pour entreprendre un travail de fond avec les cantons. Le Conseil fédéral tient cependant à observer l'évolution et à maintenir la discussion avec les cantons. (ats/nxp)