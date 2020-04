Alain Berset: «Un couvre-feu n'est pas exclu»

Une sortie rapide de la situation actuelle n'est pas réaliste, estime le ministre de la santé Alain Berset. Et si la discipline de la population baisse, le conseiller fédéral n'exclut pas d'avoir recours à des mesures encore plus sévères, jusqu'à un couvre-feu à Pâques.

Le Conseil fédéral discutera mercredi des possibilités de sortir du confinement mais une décision sur le sujet n'est pas encore à l'ordre du jour. «Pour l'instant, il semble illusoire de penser que nous pourrons assouplir les mesures le 20 avril», indique le Fribourgeois dans une interview avec la SonntagsZeitung.

«Ce n'est que lorsque le nombre de personnes infectées et d'admissions à l'hôpital aura clairement diminué que nous pourrons envisager d'assouplir les règles», ajoute-il. L'expérience a montré que si l'assouplissement intervient trop tôt, cela prolonge la crise.

«Le virus sera avec nous»

Décider du moment d'assouplir les mesures n'est pas seulement du ressort politique: cela dépend aussi de la science. C'est le virus qui donne le ton.

En Chine, la situation ne s'est détendue qu'après plus de deux mois, malgré des interventions très dures. Et lorsque les mesures ont été un peu assouplies, le nombre de cas a de nouveau augmenté. «Jusqu'à ce que nous atteignions un certain niveau d'immunité dans la société ou que nous ayons un vaccin, le virus sera avec nous». Le ministre de la santé en est convaincu.

A ce stade, il n'est pas possible de dire quand un premier assouplissement sera possible. «Pour dire les choses franchement, il n'y aura pas une sortie nette, mais une transition par étape», souligne le Fribourgeois. Ce n'est que lorsque le pic aura été dépassé et que le nombre d'hospitalisations aura clairement diminué qu'il sera possible de passer à une nouvelle phase.

«Nous examinons différents scénarios», a poursuivi le conseiller fédéral lors de l'entretien. «Ceux-ci devront non seulement être pertinents, mais aussi socialement acceptables.» Avant leur mise en œuvre, cependant, il faudra en savoir plus sur la propagation du virus et son comportement.

«La patience reste de mise»

Des discussions sont en cours sur le fait de porter un masque dans certaines situations. L'utilisation des tests, le traçage via les téléphones portables et la réouverture progressive de l'économie sont également au coeur des préoccupations du gouvernement.

Mais la patience reste de mise. Alain Berset déconseille catégoriquement les rencontres familiales à Pâques impliquant des personnes âgées; lui-même vit de manière presque isolée à Berne et n'a pas revu sa famille depuis le mois de février.

Il attend pourtant avec impatience un match de hockey de Fribourg-Gottéron. «Le club devrait jouer cet automne pour autant que l'épidémie soit derrière nous, parce que la population aura suivi les mesures à la lettre». (ats/nxp)