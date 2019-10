Alain Berset soutient la candidature de la Suisse

Suisse-France Le conseiller fédéral, en visite à Paris, va ratifier une convention à ce sujet de l'UNESCO. En Suisse, les sites palafittiques sont concernés. Plus...

Canton de Neuchâtel Plus de 50'000 personnes ont célébré à La Chaux-de-Fonds et au Locle les 10 ans de l'inscription de l'urbanisme horloger au patrimoine mondial. Plus...