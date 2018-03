La police a trouvé un «objet suspect dans l'église»

La Place de la gare de Berne restait bouclée vendredi après-midi en raison d'une alerte à la bombe. La police cantonale, qui a arrêté jusqu'ici une personne près de l'église du Saint-Esprit, a trouvé dans l'édifice «des objets suspects», a-t-elle indiqué sur Twitter.

Die Sperrung muss in Folge aufgefundener verdächtiger Gegenstände in der #Heiliggeistkirche weiterhin aufrecht erhalten bleiben. Der öffentliche Verkehr in #Bern ist immer noch stark behindert. Herzlichen Dank für Ihre Geduld! pic.twitter.com/bAAcGNH77l — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 2 mars 2018

Pour l'heure, il n'y a pas eu d'explosion ni de blessés, selon les forces de l'ordre. Des photos sur plusieurs sites internet montrent la Place de la gare et l'église du Saint-Esprit sous la surveillance d'agents armés.

Nous sommes actuellement en engagement à la #Heiliggeistkirche à #Berne en raison d'une alerte à la bombe. Nous avons appréhendé une personne et procédons à d'autres clarifications. Pour des raisons de sécurité, un large secteur autour de l'église demeure fermé. — Police bernoise (@PoliceBerne) 2 mars 2018

Pour des raisons de sécurité, le secteur restera bouclé jusqu'à nouvel avis. Selon des témoins, les employés des bureaux environnants ont été évacués.

Polizeieinsatz wegen Drohung bei der Heiliggeistkirche https://t.co/SY88RbN3ay — Der Bund (@derbund) 2 mars 2018

D'après un journaliste de l'ats sur place en début d'après-midi, la police a demandé par mégaphone aux passants de quitter la Place de la gare. Les lignes de bus et de tram sont interrompues et le trafic automobile reste paralysé. Les passagers peuvent toujours accéder aux trains via la «Welle», depuis la Neuengasse. L'alerte à la bombe n'a pas d'influence sur le trafic ferroviaire.