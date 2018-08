Alerte aux violents orages et à la grêle dès ce soir

Si vous aimez les grosses chaleurs, profitez de cette journée de mercredi. Car elle pourrait être la dernière à être placée sous le signe de la canicule. En effet, MétéoSuisse a émis une alerte de degré 3 sur 5 aux violents orages valable dès 16h ce mercredi après-midi et jusqu'à vendredi 10h, et ce pour une grande partie de la Suisse.

Les conditions anticycloniques s'affaiblissent au-dessus de l'Europe centrale, explique MétéoSuisse. Avec l'orientation des vents au sud-ouest, de l'air chaud, humide et instable se dirige vers les Alpes. Le passage d'une perturbation orageuse très active en fin de journée jeudi s'accompagnera d'un changement de masse d'air. Ce qui mettra fin à la vague de chaleur.

Gare à la grêle

Ce mercredi, le mercure va encore atteindre les 30 à 32 degrés en plaine. Mais des averses et des orages parfois violents, notamment sur le bassin lémanique, vont se développer en cours d'après-midi et vont toucher peu à peu toutes les régions en soirée. Les vignerons vont devoir prier le ciel: il y a en plus un gros risque de grêle. De fortes rafales de vent sont en outre attendues.

Et jeudi, si le début de la journée s'annonce encore ensoleillé, les nuages se feront toujours plus nombreux depuis l'ouest, avec des premières pluies possibles dès la mi-journée. Il pourrait encore faire 27 à 30 degrés, notamment en Valais. Les choses sérieuses seront pour la fin d'après-midi avec une perturbation qui amènera une nouvelle fois des orages violents, accompagnés de vent tempétueux et de grosses pluies. Le risque de grêle sera encore une fois très marqué.

Du coup, après le passage de ce front instable, l'air sera de nouveau respirable vendredi. Au petit matin, la température avoisinera les 16 degrés sur le Plateau, avec des maximales estimées entre 24 et 26 degrés. Le week-end s'annonce ensoleillé, avec une faible bise samedi sur le Plateau. La semaine qui suit sera sans doute plus changeante et moins chaude. (nxp)