Alfred Heer se lance dans la course aux Etats

Alfred Heer veut devenir conseiller aux Etats. Il est le deuxième conseiller national zurichois issu des rangs de l'UDC à briguer un siège à la chambre haute lors des élections fédérales du 20 octobre prochain. Il rejoint ainsi Roger Köppel.

Le petit entrepreneur de 57 ans se met à disposition de son parti, rapporte vendredi le Tages-Anzeiger, citant les propos de l'intéressé. Sa candidature n'est pas dirigée contre Roger Köppel, patron du magazine de droite Weltwoche, mais pour le canton de Zurich, explique celui qui est conseiller national depuis 2007. Par sa décision, Alfred Heer souhaite laisser ouvertes "toutes les possibilités tactiques" à son parti.

Le comité de l'UDC zurichoise doit se prononcer le 19 mars. Les délégués de la section cantonale auront ensuite le 2 avril le dernier mot sur la candidature du parti à l'élection au Conseil des Etats.

Les deux sénateurs zurichois sortants, Daniel Jositsch (PS) et Ruedi Noser (PLR) sont candidats à leur propre succession. L'UDC zurichoise n'est plus représentée à la Chambre des cantons depuis douze ans. Christoph Blocher et Ueli Maurer ont tous deux échoué dans la reconquête de ce siège. (ats/nxp)