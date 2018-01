Alkopharma vendait des anticancéreux périmés

L'affaire de la société Alkopharma, basée à Martigny (VS), révélée par la presse dominicale fait réagir la Banque cantonale du Valais (BCVs). L'établissement rappelle que par principe et par obligation légale, il ne commente ni l'existence ni l'absence de relations d'affaires avec des tiers.

Selon «Le Matin Dimanche» et la «Sonntagszeitung», la BCVs avait accordé un prêt de 85 millions de dollars à Alkopharma. En contrepartie, la banque possédait 95% des actions de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires annuel était de 49 millions de francs en 2010.

Des experts consultés par les journaux soulignent que ce prêt est très important pour une banque de la taille de la BCVs. Il est aussi invraisemblable d'accorder un tel montant à une entreprise réalisant un chiffre d'affaires de 49 millions.

Perte de 17 millions

Avec la faillite d'Alkopharma en 2013, la BCVs aurait perdu 17 millions de dollars, soit environ 20% du crédit, poursuit «Le Matin Dimanche». Là encore, un expert consulté affirme qu'une telle perte devrait faire l'objet d'explications dans le rapport annuel de la banque. Or il n'en est rien.

La BCVs se serait également portée créancière pour 600'000 francs lors de la vente d'un bien immobilier du directeur d'Alkopharma sur la Riviera vaudoise. Enfin, le journal évoque un conflit d'intérêts du président du conseil d'administration de la banque, qui serait lié d'amitié avec le patron d'Alkopharma.

Dans son communiqué diffusé dimanche soir, la BCVs entend attirer l'attention sur le fait qu'elle applique rigoureusement les prescriptions légales et réglementaires en matière de gestion de crédits.

Croissance constante

En application du principe de prudence, la BCVs constitue des correctifs de valeurs et des provisions individuels pour tous les risques de pertes reconnaissables, poursuit le communiqué. Les résultats et bénéfices de la BCVs sont en croissance constante depuis plus de quinze ans, rappelle-t-elle.

La banque confirme également les perspectives positives annoncées le 30 juin 2017 lors de la publication des résultats semestriels, à savoir qu'elle devrait atteindre un résultat opérationnel et un bénéfice supérieurs à 2016. Enfin, la BCVs précise que les résultats annuels 2017 seront annoncés comme prévu le 7 mars prochain. (ats/nxp)