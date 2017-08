Apprendre les bons gestes face aux terroristes

Vous avez sans doute appris à l’école comment faire face aux risques chimiques et atomiques. Il vous sera peut-être plus utile d’apprendre comment réagir à une attaque terroriste. Dans le canton de Zurich, une information est déjà donnée aux élèves. Les mots-clés? Fuir, se cacher et donner l’alarme.

Programme zurichois



Pour aider les écoliers à retenir les bons conseils, les responsables du programme zurichois les ont traduits en plusieurs pictogrammes aussi simples que possibles, relate la SonntagsZeitung. «Lors d’une attaque, beaucoup ne se souviennent même plus du numéro d’urgence 117», explique Daniele Lenzo, chef de la cellule pour la prévention de la violence.

Le programme intéresse désormais la Confédération. Elle a évalué leur efficacité et pourrait s’en inspirer pour lancer un programme de prévention. «Ces derniers mois, nous avons examiné comment on pouvait informer la population à réagir de manière correcte et efficace à une attaque terroriste», confirme Catherine Maret, porte-parole de la FedPol.

Bientôt mis en ligne



Les pictogrammes seront prochainement publiés sur le site Internet de la FedPol. Et en cas d’attaque, la Confédération et les Cantons pourraient les diffuser très rapidement via Facebook, Twitter ou d’autres réseaux sociaux. Une telle procédure est déjà en place en Grande-Bretagne.

«Plus les gens sont préparés à une attaque terroriste, et mieux c’est», se réjouit Daniele Lenzo, qui rêve déjà de voir les CFF ou des entreprises privées diffuser les pictogrammes développés à Zurich. (24 heures)