Après Lausanne, Genève essuie des trombes d’eau

Après Lausanne, le canton de Genève se fait violemment rincer ce mardi soir. La Rive droite est la plus touchée actuellement. De nombreuses inondations, notamment de caves, de garages et de maisons, sont signalées à Genthod et à Versoix. Veyrier est aussi touché.

«Un gros-grain traverse ce soir toute la Rive droite et se dirige maintenant vers la Ville de Genève», explique vers 21 h le premier-lieutenant Robert Walter, du Service d’incendie et de secours (SIS), ultra sollicité. En plus de l’engagement des pompiers professionnels, beaucoup de volontaires participent aux opérations.

«Nous vivons à peu près le même épisode que Lausanne hier soir. Les nappes phréatiques sont pleines. Les canalisations n’absorbent plus toute cette eau et la rejettent.»

