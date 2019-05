Après la neige, vous aurez des gelées nocturnes

La quasi-totalité de la Suisse, du lac Léman au lac de Constance, y compris certaines régions du Tessin, a été touchée durant la nuit de dimanche à lundi par le gel. La température est même tombée à -7,6 degrés Celsius à Berne.

Le mercure affichait -5,5 degrés à Payerne (VD) ou encore -1,8° à Chiasso (TI), a indiqué lundi dans un communiqué SF Meteo. Il faut s'attendre à de nouvelles gelées dans la nuit de lundi à mardi, précise l'institut météorologique.

La neige est tombée jusqu'en plaine ce dernier week-end, du jamais vu début mai, d'après MeteoNews. Au matin, elle tenait bien au sol et on mesurait même 19 cm à St-Gall (669 m d'altitude) et 4 cm à Berne (540 m).

Dans la capitale fédérale, le précédent record pour un mois de mai depuis le début des mesures, en 1931, datait du 1er mai 1945: un seul centimètre était alors constaté. A St-Gall, il faut remonter au 7 mai 1957, avec 12 cm. (ats/nxp)