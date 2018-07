Après la pluie, grosse chaleur attendue

L'intermède pluvieux de ce week-end n'aura pas suffi à endiguer la sécheresse. Le thermomètre repart à la hausse dès lundi. Les différentes régions de Suisse ont été arrosées de manière inégale entre vendredi et samedi: les quantités de précipitations mesurées oscillent entre 0 et 68 millimètres. C'est à La Dôle, dans le Jura vaudois, que les pluies les plus abondantes ont été enregistrées, tandis que la région d'Amriswil dans le canton de Thurgovie est restée pratiquement à sec.

Les orages les plus violents se sont abattus vendredi après-midi, surtout sur le Jura et le long des Préalpes. Puis le front orageux s'est réduit au cours de la nuit, à mesure qu'il se déplaçait vers l'est de la Suisse.

Une brève pause

L'été n'a observé qu'une toute petite pause durant cette fin de semaine, indique le service météo de la radio-télévision alémanique (SRF Meteo). Cela a toutefois permis de faire baisser la température samedi. On mesurait par exemple 23,7 degrés à Sion, au lieu des 30 degrés enregistrés ces jours passés.

La situation a cependant rapidement évolué dimanche. Ainsi le mercure a-t-il très vite franchi la barre des 30 degrés à Locarno, tandis qu'il atteignait déjà 26 degrés du côté de Bâle. Dès lundi l'été est de retour partout en Suisse, prévient SRF Meteo. (ats/nxp)