Armée: plus de 100 armes ont disparu en 2019

Des dizaines d'armes reçues à l'armée disparaissent chaque année en Suisse. L'an dernier, la barre des 100 armes perdues a une nouvelle fois été franchie avec 102 unités portées disparues, soit cinq de moins qu'un an plus tôt. Ainsi 81 fusils d'assaut sont concernés et pour le reste des pistolets, en particulier le pistolet 75.

Soixante-neuf armes ont été volées et une autre détruite dans un incendie, a indiqué Daniel Reist, porte-parole de l'armée, à Keystone-ATS, revenant sur une information publiée mardi dans le journal alémanique «Blick». Les 32 pièces restantes ont été introuvables après un déménagement par exemple.

Depuis 2009, 868 armes ont disparu, selon les statistiques de l'armée. Cette année, elle a remis la main sur vingt-six armes qui avaient disparu. Environ 90% d'entre elles ont été rendues par les polices cantonales, le reste directement par les citoyens.

En hausse depuis 2017

L'armée a lancé une campagne de sensibilisation sur cette question en 2017. Depuis cette date, elle en retrouve davantage, mais dans le même temps, les pertes sont beaucoup plus importantes.

L'armée n'a pas d'explication pour l'instant pour cette hausse, si ce n'est que la campagne de sensibilisation pourrait avoir fait grimper le taux d'annonce des armes disparues.

Pour les soldats, la perte de son arme peut avoir des conséquences plus ou moins graves. Dans les cas les plus légers, une sanction disciplinaire peut suffire, mais dans les plus graves, les appelés encourent jusqu'à trois ans d'emprisonnement. (ats/nxp)