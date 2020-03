Aucun avion EasyJet ne décolle vers le Sud

La pression sur EasyJet, la compagnie aérienne qui a fait de Cointrin l'un de ses «hubs» en Europe, vient de monter d'un cran ce lundi matin. Les annulations des liaisons décidées par le numéro un des vols à prix réduit en Europe, en raison de la pandémie de coronavirus, «vont se poursuivre dans un avenir proche» et «pourraient entraîner l’immobilisation de la majorité de la flotte».

L'arrêt des vols à destination de l'Italie avait été annoncé dès le 28 février. Au départ de Genève, la compagnie ne vole désormais pas non plus vers l'Espagne, le Maroc et l'Albanie. Des vols de rapatriements de passagers bloqués à l'étranger sont prévus, uniquement sur de «courtes périodes».

Accès vital aux liquidités

La menace de «grounding» est telle que la compagnie orange, qui emploie un millier de personnes en Suisse, se trouve obligée de rassurer sur l'état de ses fondations financières. Elle met en avant une trésorerie atteignant l'équivalent de 1,9 milliard de francs suisses et les quelques 4,7 milliards que valent ses avions.

La clef reste cependant de pouvoir disposer de l'argent nécessaire au jour le jour. Touchée de plein fouet par l'arrêt brutal d'une grande partie de déplacements longue distance sur tout le Vieux-Continent, la compagnie dit être en train de discuter avec «des apporteurs de liquidité qui reconnaissent la solidité de notre bilan et de notre modèle économique». Et elle coupe «à tous les niveaux», les dépenses «non critiques» pour son activité.

Secteur torpillé

EasyJet prévient sans détour ce matin que «l'aviation européenne est confrontée à un avenir précaire» et que «rien ne garantit que les compagnies aériennes survivront». Leur maintien en vie dépendra «de leur accès aux liquidités».

Le transport aérien est le secteur le plus touché par la paralysie d'une bonne partie de la planète et l'estimation des conséquences sur son activité augmente de semaine en semaine. Il y a dix jours, la «voix» du secteur, l'IATA, parlait de 113 milliards de recettes soudain «balayées». Mais cette estimation ne prenait pas en compte la fermeture d'une bonne partie des accès vers les États-Unis, Israël, le Koweït ou l'Espagne. Ainsi l'ensemble des vols entre l'Amérique et les pays européens de l'espace de Schengen – Suisse comprise – représentent des ventes de billets de 20 milliards par an, précisait l'IATA vendredi soir.