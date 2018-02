Aucun train entre Viège et Zermatt jusqu'à lundi

La ligne ferroviaire entre Viège et Zermatt (VS) est coupée depuis dimanche après-midi. Suite à un éboulement sur le tronçon entre Viège et St. Niklaus, les trains ne peuvent circuler.

Un service de bus a été mis en place, a annoncé la compagnie Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn), précisant que le trafic ferroviaire ne devrait pas reprendre avant lundi. Les dégâts sont cependant limités, selon un porte-parole. (ats/nxp)