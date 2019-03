Aux HUG, le président algérien reçoit la visite de son petit frère Nacer

Au huitième étage des HUG, des barrières bloquent l’accès au bout d’un couloir. Des policiers sont en faction et interdisent l’accès à tout visiteur non autorisé. Personne ne dit quel(s) patient(s) se trouve(nt) dans ce secteur privé de l'hôpital. Mais tout porte à croire qu’il s’agit du président algérien, Abdelaziz Bouteflika et de son frère Saïd, également hospitalisé aux HUG. Une heure avant notre passage, un journaliste de l’émission Quotidien de TMC y a croisé Nacer, le plus jeune des frères Bouteflika. Il porte une moustache comme celle du président, durant ses grandes années.

La santé d’Abdelaziz Bouteflika est d’autant plus au centre des préoccupations en Algérie que, s’il veut officialiser sa candidature à sa propre succession à l’élection du 18 avril, il doit le faire avant dimanche soir.

Les scénarii les plus fous circulent. «Le clan Bouteflika aurait mandaté une entreprise spécialisée dans les images en trois dimensions, Feith Media, et un cabinet de communication français, dans l’optique de projeter un hologramme d’Abdelaziz Bouteflika dans le nouvel opéra d’Alger, dans le quartier d’Ouled Fayet», selon Ali Benouari, un ancien ministre algérien installé à Genève. Le gouvernement veut-il annoncer de la sorte la candidature d’Abdelaziz Bouteflika ou au contraire s’agit-il de faire part de son retrait? Ali Benouari dit l’ignorer.

La première option serait inconstitutionnelle. Les textes de lois algériens disent qu’un candidat doit et se présenter en personne au Conseil constitutionnel, dans la banlieue d’Alger, en fournissant toute une série de documents dont un certificat médical.

Abdelaziz Bouteflika est arrivé en avion à Cointrin dimanche soir, à bord d’un Gulfstream IV appartenant au gouvernement. Celui qui porte le numéro d’immatriculation 7T-VPM s’est souvent posé dans le canton ces dernières années. La première trace de son passage à Genève date de 2003. Il aura, depuis, atterri à Cointrin quasiment chaque année. Dont une fois en juin 2009, pour un séjour à la clinique de Genolier et en avril 2016, à l’occasion d’une nouvelle visite dans l'établissement vaudois. La dernière fois que cet avion a atterri à Genève, c’était en août dernier, à nouveau à l’occasion d’une hospitalisation du président. Abdelaziz Bouteflika fêtera son 82e anniversaire samedi. (24 heures)