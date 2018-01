Avalanche: pas de retour à la normale à Zermatt

Les touristes ne pouvaient toujours pas quitter mercredi matin Zermatt (VS). La ligne ferroviaire entre la station et Täsch reste fermée jusqu'à nouvel avis en raison de la neige.

«La quantité de neige entre Zermatt et Täsch est trop importante pour être dégagée par les fraiseuses», a indiqué mercredi à l'ats Barbara Truffer, porte-parole des Matterhorn Gotthard Bahn. La veille, les voyants pour une reprise du trafic étaient pourtant au vert. Les trains auraient dû circuler à nouveau à partir de 11h15.

Une situation toujours délicate

Il est en outre trop tôt pour dire si la voie sera rouverte dans la journée, selon Mme Truffer. Le tronçon entre Täsch et Viège est également fermé. Des bus de remplacement circulent toutefois entre les deux localités.

Il n'est pas prévu pour l'heure d'organiser mercredi un pont aérien comme la veille. Tout est mis en oeuvre pour rendre la station à nouveau accessible par voie terrestre, a assuré la commune.

