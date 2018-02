Avalanches : la police appelle à la prudence

Plusieurs avalanches se sont déclenchées en dehors des pistes sécurisées ce dimanche, indique, dans un communiqué, la police cantonale valaisanne qui appelle à la prudence. Les avalanches, déclenchées spontanément ou lors de passage d'un skieur, ont touché la quasi-totalité des orientations en pentes. Elles ont, pour l'heure, provoqué l'hospitalisation d'une personne.

En altitude, les différentes couches de neige fraîche et de neige soufflée de ces derniers jours sont susceptibles de se décrocher.

La police et l'Organisation valaisanne des secours rappellent que le danger d’avalanche est actuellement marqué (3/5) pour l’ensemble du canton et invitent au respect des balises des pistes de ski et au recours à un guide professionnel par tout skieur débutant.