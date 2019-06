Avantages et inconvénients des quatre remplaçants potentiels du F/A-18

Les F/A-18 Hornet et les F-5 Tiger des Forces aériennes suisses ont fait leur temps et doivent être remplacés ces prochaines années. La Confédération a remis l'ouvrage sur le métier après le non du peuple en 2014 au projet d'achat de Gripen. Elle a invité cinq candidats à faire une offre et à se soumettre à des essais en vol à Payerne. Le Gripen suédois s'est retiré sur recommandation de l'Office fédéral de l'armement peu avant la présentation vaudoise. Il reste donc encore quatre candidats dans la course.

Ce qu'en dit l'ancien chef des Forces aériennes Markus Gygax:



Le grand: son envergure de 14 mètres et sa hauteur d'environ 5 mètres, font du F/A-18 Super Hornet le plus grand des avions de combat évalués. Vidéo: Tamedia

La prestation à Payerne:

Le F/A-18 Super Hornet était le 2e candidat après l'Eurofighter. La presse et les spotters s'étaient préparés à un spectacle à l’américaine, mais la présentation a eu de la peine à répondre à cette attente. Pas de représentants sur le podium, pas de films dramatiques, même l'ambassadeur US a presque été oublié. Seul un pilote de l'école d'élite Top Gun a donné à la présentation un petit air de Hollywood. Les give-aways ont prêté à sourire. Les fans du Super Hornet ont reçu un tapis de souris, une tasse et un porte-clés à son image.

Ce qu'en dit l'ancien chef des Forces aériennes Markus Gygax:



Le furtif: le F-35A Lightning est le seul avion furtif parmi les quatre candidats restants. Vidéo: Tamedia

La prestation à Payerne:

Le constructeur a offert un grand spectacle à l'américaine aux spectateurs et aux spotters - lunettes de réalité virtuelle, hotdogs, burgers et pins à l'effigie du F-35 aux couleurs suisses. L'orateur et pilote Andrew «Growler» Allen a souligné qu'il connaissait parfaitement le débat suisse sur les avions de combat auquel participent d'innombrables «spécialistes» en aviation - ce qui a déclenché les rires. Le cadeau offert par Lockheed Martin aux journalistes était du même tonneau, soit un drapeau suisse en tissu collé sur un certificat avec l'inscription «Ce drapeau a volé avec le premier F-35 lors de l'évaluation de juin 2019». Signée par trois pilotes étasuniens.

Ce qu'en dit l'ancien chef des Forces aériennes Markus Gygax:



Le voisin: le Rafale français a remporté la précédente évaluation opérationnelle d'avions de combat. Vidéo: Tamedia

La prestation à Payerne:

Le charme français se retrouve chez le constructeur d'avions de combat. De nombreux orateurs en ont joué. Ils se sont essayés à l'allemand - même si ce n'était que pour quelques phrases apprises par coeur. Mais ça a quand même suscité la sympathie. L'ambassadrice de France, Anne Paugam, faisait aussi partie des six orateurs (plus que pour aucun autre constructeur). Le matériel publicitaire est remarquable. Il montre la Suisse avec Zurich, un randonneur qui contemple le lointain depuis un sommet, un skieur dans la poudreuse - et dans le ciel, toujours un Rafale.

Ce qu'en dit l'ancien chef des forces aériennes Markus Gygax:



Le rapide: l'Eurofighter Typhoon est le plus puissant des avions de combat testés par l'armée suisse. Vidéo: Tamedia

La prestation à Payerne:

Lors de la présentation de l'Eurofighter, il a d'emblée été clair que l'Allemagne lutte pour avoir la Suisse comme partenaire pour l'acquisition d'avions de combat de modèles et de types équivalents. Trois des quatre orateurs étaient donc des représentants du pays voisin, un seul représentait le fabricant Airbus. Les attachés militaires des pays partenaires étaient également présents - en grand uniforme avec leurs décorations. Mais la délégation allemande a peu goûté aux questions sur les contentieux politiques qui, d'un point de vue suisse, seraient liés à l'achat d'un avion de combat: p. ex. le traité sur le régime aérien de l'aéroport de Zurich qui prend la poussière depuis des années à Berlin.

Réalisation du Webspecial: Pia Wertheimer (Texte et contenu), Jasmine Brönnimann (Conception), Lea Koch, Marco Pietrocola et Nicolas Fäs (Vidéos), ainsi que Patrick Vögeli (Tableaux) (Redaktion Tamedia). Traduction: Clément Tolusso. (nxp)