Horaires CFF: le Léman Express fait son entrée

L'horaire 2019 des CFF entre en vigueur le 9 décembre.

En raison de travaux, l'offre des grandes lignes va être réduite progressivement dès 20h depuis Lausanne du dimanche au jeudi. Cette réduction concerne les liaisons pour Genève et Brigue (VS), précisent les CFF dans un communiqué.

Du côté de Genève, l'introduction de la cadence au quart d'heure entre Lancy- Pont-Rouge et Coppet constitue la première étape du Léman Express. La ligne du Simplon s'ouvre au passage des trains à deux étages.

A un niveau plus international, dix liaisons quotidiennes entre Bienne et Delle (F) seront prolongées jusqu'à Belfort-Montbéliard (F). Les voyageurs pourront y prendre le TGV pour Paris.

Le trafic sur la ligne du Gothard dévié

Côté alémanique, les principaux changements concernent les liaisons entre Zurich et la Suisse orientale. Aux heures de pointe, quatre trains des grandes lignes circuleront désormais par heure, au lieu de trois, entre la plus grande ville de Suisse et St-Gall dans les deux sens. La durée du trajet entre Zurich et Romanshorn (TG) sera par ailleurs raccourcie de quatre minutes.

Les CFF vont, par ailleurs, réaliser des travaux d'entretien le long du lac de Zoug, sur l'axe Nord-Sud. Dans ce cadre, la construction d'une seconde voie est prévue près de Wauwil (ZG). Le chantier durera de la mi-2019 à 2020. Le trafic sur la ligne du Gothard sera dévié et le trajet prolongé de 10 à 15 minutes. (ats/nxp)