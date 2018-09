Avenir Suisse veut revoir la politique agricole

Selon l'étude publiée vendredi, la Suisse s'offre une des politiques agricoles les plus coûteuses au monde: les 3,8 milliards de francs de dépenses officielles de la Confédération pour le groupe de tâches «Agriculture et alimentation», souvent mentionnés dans les débats publics, ne sont que la «pointe de l'iceberg».

En répertoriant l'ensemble des coûts économiques directs et indirects et des privilèges accordés au secteur agricole, Avenir Suisse arrive à un total d'environ 20 milliards de francs.

Les contribuables et les consommateurs en paient le plus lourd tribut (47%). Le niveau des prix des denrées alimentaires est en moyenne 78% plus élevé que celui de la moyenne des pays de l'UE, note Avenir Suisse.

Coûts colossaux

«Malgré ces coûts colossaux», les paysans déplorent une stagnation, voire une baisse des rendements, souligne le document intitulé «Une politique agricole d'avenir».

Les consommateurs sont confrontés à un niveau des denrées alimentaires record, la conclusion de nouveaux accords de libre-échange est entravée par la forte protection douanière et le bilan écologique de l'activité agricole est insuffisant, constate l'étude.

Selon Avenir Suisse, un programme en dix points à l'horizon 2030 serait susceptible de réduire les coûts économiques liés à l'agriculture d'environ 14,4 milliards de francs par an. Cette stratégie permettrait également d'offrir une perspective entrepreneuriale aux paysans.

Réduire la protection douanière

Le groupe de réflexion propose de réduire la protection douanière sur les biens agricoles, l'abolition des subventions préservant les structures ou encore une réforme de l'indemnisation des prestations d'intérêt général.

L'étude préconise également une «définition moderne» de la sécurité d'approvisionnement, une réduction de la densité législative agricole, une modernisation du droit foncier et une diminution des coûts environnementaux.

En outre, un «frein agricole» devrait être mis en place et le contrôle des fusions devrait être révisé pour empêcher de nouvelles acquisitions sur le marché du commerce de détail. (ats/nxp)