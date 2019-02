Avocate, fan de chars militaires et d’éclats de rire

Elle plante ses yeux bleus dans les vôtres et vous serre la main avec une assurance aussi joviale que dés­armante. Le parcours d’Olivia de Weck, du moins sur le papier, c’est une ligne droite tracée à la règle. À la question «Qui êtes-vous, Madame de Weck?» devant son thé fumant, elle répond sans détour: «Une femme de loi!» Si l’on creuse, on réalise que cette habitante de Lausanne a bien d’autres cordes à son arc. Première femme chasseur de chars au sein de l’armée suisse, devenue commandant de compagnie à 31 ans, sportive, attachée à son pays. «J’ai un côté très patriotique et je suis très proche de mes deux frères. Nos parents nous ont éduqués de manière compétitive.» Quantité de sports y passeront. «Avec papa, le week-end, c’était diane, debout! Pas question de faire la grasse mat’. Maman, hôtesse de l’air, nous a permis de voyager dans de magnifiques pays exotiques, comme la Malaisie ou la Chine.» Sévère, l’éducation? «Ils étaient cool, mais il ne fallait pas les décevoir. Alors à l’école, j’avais de bonnes notes.» Jamais de clash d’ado? «Je crois que ma mère attend encore… Mais non! La complicité avec nos parents est toujours restée.»

Condamnée à faire tout juste

Du reste, la famille inculquera à la jeune Olivia la loyauté et la franchise. L’armée lui apportera la tolérance et la camaraderie. Et pourquoi cette subite envie de gris-vert? «Comme toutes les femmes, je suis curieuse de nature. Comme mon père était major, il racontait souvent des histoires sympathiques avec le sergent Machin, le caporal Truc. Ses yeux pétillaient.» On lui fait remarquer qu’à ce moment précis, les siens aussi. Elle éclate d’un rire déstabilisant. Et poursuit. «Oui, ce milieu s’est naturellement ouvert à moi. J’ai aimé la discipline et le côté sportif.» La vie de caserne en tant que femme? La recrue de Weck admet qu’au début, ce n’était pas facile, même si d’avoir grandi et joué au foot avec ses frangins à la récré l’ont aidée. Un peu. «Les hommes te testent, surtout physiquement. Hop, de Weck, changez la roue, montrez l’exemple! Sans cesse, une femme est observée. J’étais condamnée à faire tout juste et toujours, comme j’étais seule en chambre, être à l’affût des informations. Alors j’ai un peu moins vécu dans l’esprit camaraderie-saucisson-fromage, mais mes nuits de sommeil étaient réparatrices.»

En septembre prochain, la capitaine de Weck dirigera son deuxième cours de répétition. La jeune officière aura 154 hommes sous ses ordres. Et ça, elle adore. «Ce qui me rend fière quand je les dirige, c’est de les sentir motivés sous mon commandement. Le must, c’est lorsqu’ils viennent me voir à la fin du cours et qu’ils expriment leur satisfaction.» Le Vaudois Mathias Tüscher est le commandant de la brigade mécanisée 1. Son regard de supérieur sur le capitaine de Weck est univoque: «Vous l’avez déjà entendue éclater de rire? C’est une arme absolument désarmante. Chez les militaires, aucun de ses pairs ne se demande très longtemps pourquoi elle est là. C’est une nana dynamique qui s’impose et qui sait très bien ce qu’elle veut.»

«Désarmer les honnêtes citoyens»

Olivia de Weck vient d’accéder à la vice-présidence de PROTELL, l’organisation qui milite pour un droit libéral des armes en Suisse. Cela ne vient pas de nulle part. Adolescente déjà, elle intégrait l’équipe des jeunes tireurs sportifs à Veyrier (GE). Dernièrement, elle a même «initié» son copain. A-t-il aimé? «Je crois que oui, se marre-t-elle. Manier une arme et faire mouche, c’est super, non?» De là à entrer dans l’arène politique en vue du scrutin du 19 mai sur un durcissement de la loi sur les armes? Olivia de Weck se lance dans une plaidoirie. Elle parle du million de Suisses possédant une arme et qui participent à la sécurité générale. «En tant que femme sans parti, je défends les valeurs intrinsèques de mon pays. Tout le monde est concerné. La directive de l’Union européenne entend lutter contre le terrorisme, mais son application est inutile ici. Aucun acte terroriste n’a été perpétré avec une arme détenue légalement. On veut juste désarmer les honnêtes citoyens helvétiques qui respectent les règles depuis longtemps. Pourquoi changer ça? Notre rapport aux armes est incomparable avec les autres pays,» scande-t-elle.

Dans le quotidien d’Olivia de Weck, il n’y a pas que l’armée et la sécurité. La trentenaire travaille à 100% pour un cabinet genevois d’avocats. «Ma profession s’est imposée à moi. Je garde le souvenir fort de mon père, avocat lui aussi, me racontant l’histoire d’une femme qui avait tué son mari. Cela m’a donné le goût de l’aventure.» Dans l’univers de Me de Weck, le droit mène à tout: «J’aime convaincre les juges, trouver la faille, l’élément du dossier qui fera basculer le jugement. Intellectuellement, c’est stimulant.» Elle met également l’aspect humain en avant. «Un avocat aide les gens. En quelque sorte, c’est un psychologue amélioré. Nous écoutons les clients. Ils peuvent se décharger. Et à nous de régler cela.» Elle marque une pause et sourit: «Au tarif convenu, bien sûr.»

Le reste du temps, Olivia de Weck joue au tennis, son «dada». «Au moins deux fois par semaine, cela me défoule. Je me sens mieux dans mon corps et dans ma tête.» Elle évoque aussi les films policiers et la littérature. Quel genre de livre? Elle déclenche son fameux éclat de rire et, comme préparée à la question, de son sac à main, elle dégaine un ouvrage de Michel Houellebecq: «Soumission». Désarmante, on vous disait. (24 heures)