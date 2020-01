Bagarre au match de hockey: acquittement plaidé

Dix-huit individus déjà condamnés

Au terme du délai de recours contre l'ordonnance pénale, 18 individus avaient accepté en octobre 2017 leur condamnation dans l'affaire de bagarre entre supporters de Martigny et Fribourg. La plupart ont écopé de 10 jours-amende, dont le montant s'échelonnait entre 10 et 110 francs en fonction de leurs revenus.



Pour sept des émeutiers, déjà détenteurs d'un casier judiciaire bien garnis, les peines étaient fermes. Les autres ont bénéficié du sursis, avec une amende de 300 francs. Quatre des bagarreurs ont accepté par ailleurs de convertir leurs sanctions pécuniaires en 40 heures de travail d'intérêt général. Le supporter le plus lourdement condamné a dû débourser près de 2000 francs, somme tenant compte de la révocation d'un sursis antérieur.