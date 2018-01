Bambin noyé: père condamné, mais pas puni

La justice argovienne condamne un Suisse de 46 ans, à la suite de la noyade de son fils de deux ans dans la Reuss, en avril 2015, à Windisch (AG). En seconde instance, elle a toutefois renoncé à infliger une peine au père divorcé, celui-ci étant déjà suffisamment touché par la mort de son enfant.

En première instance, le Tribunal de district de Brugg avait, en novembre 2016, sanctionné le prévenu de 18 mois de prison avec sursis et d'une amende de 2000 francs. L'accusé avait fait appel de cette décision, estimant être déjà suffisamment puni par la mort de son fils, dans un contexte belliqueux lié à son divorce, de surcroît. Il a en outre perdu son emploi et suit une psychothérapie.

La Cour suprême argovienne a donné raison, mercredi, au quadragénaire. Elle a ainsi usé de la possibilité offerte par le Code pénal de renoncer à une sanction, lorsque le coupable est lourdement touché par les conséquences des faits reprochés.

Sans surveillance sur un chemin dangereux

La noyade du bambin est survenue un samedi soir d'avril 2015, alors que le prévenu revenait d'un feu de camp avec son fils. Il emprunte alors un chemin dangereux le long de la Reuss, à quelques centaines de mètres de l'embouchure de la rivière dans l'Aar.

Le père et son fils s'étaient déjà promenés à cet endroit dans le passé. L'homme ne tient pas son fils par la main et le perd de vue un instant. C'est le drame.

L'enfant disparaît dans la rivière. Son corps ne sera repêché que trois semaines plus tard dans l'Aar à une dizaine de kilomètres en aval, à Döttingen-Beznau (AG). L'autopsie confirmera que le garçonnet est mort noyé.

La Cour suprême argovienne reconnaît le prévenu coupable d'homicide par négligence. Selon les juges, le père aurait dû être plus prudent dans des lieux aussi dangereux et exposés. Il aurait dû faire davantage attention au bambin, en lui tenant la main notamment et en le surveillant. (ats/nxp)