Baptême du feu diplomatique pour Isabelle Moret

Suisse et Chine meilleures amies?

La longue amitié entre la Suisse et la Chine, les diplomates ne cessent d’en parler. Qu’en est-il vraiment? Petite histoire express.



1950 La Suisse reconnaît la République populaire de Chine (proclamée un an plus tôt) et établit des relations diplomatiques avec le régime communiste. «Ni par sympathie idéologique ni par courage politique», note Antoine Kernen, professeur à l’Université de Lausanne. «Berne a appliqué les critères juridiques établis en Suisse pour une telle reconnaissance. Parmi eux, la question du contrôle du territoire.»



1980 La société suisse Schindler s’engage dans la première joint-venture entre une entreprise chinoise et une firme étrangère. «Les investissements helvétiques dans la république populaire ne sont pas négligeables. C’est pourquoi il est vite devenu important pour nos entreprises que des accords réglementent les échanges», note le professeur.



1999 Visite houleuse à Berne du président Jiang Zemin, outré de voir sur la place Fédérale une manifestation pour le Tibet. «Vous avez perdu un bon ami», avait-il lancé à la conseillère fédérale Ruth Dreifuss. «Depuis, les droits de l’homme ont été mis sous le tapis, les deux pays ayant convenu d’un «dialogue» discret sur la question», estime Antoine Kernen.



2007 La Suisse est l’un des premiers pays européens à reconnaître la Chine en tant qu’économie de marché. Depuis, il y a eu d’innombrables visites de ministres chinois.



2013 Cinq des sept conseillers fédéraux se rendent en Chine au cours de l’année. Un record!



2014 Entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre les deux pays. La Suisse est le premier pays d’Europe continentale à le faire. «Vu de Pékin, la Suisse est pratique: il est plus aisé de négocier avec Berne qu’avec Berlin, et on est quand même aux portes du marché européen», souligne le chercheur. La Chine est notre troisième partenaire commercial, après l’UE et les États-Unis. L’hôtellerie helvétique comptabilise en 2014 plus de un million de nuitées d’hôtes chinois.



2015 Les deux banques nationales signent un accord sur le clearing en renminbis (la devise chinoise) en Suisse.



2016 Notre pays est l’un des premiers en Europe à rejoindre la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB).



2017 Visite en Suisse du président Xi Jinping, sans incident cette fois-ci, par opposition à 1999. Le numéro un chinois ne verra aucun manifestant sur son parcours. Outre ces visites officielles, d’innombrables échanges ont lieu depuis des années entre étudiants, professeurs, scientifiques et milieux culturels. Conclusion d’Antoine Kernen: «La Suisse est utile parce qu’elle n’est pas une grande puissance, sa politique étrangère est très discrète. En clair, Pékin préfère envoyer ses étudiants à l’EPFL plutôt qu’au MIT!»



Andrés Allemand