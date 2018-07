Berlin a espionné des années des firmes suisses

Pendant des années, l'Allemagne a espionné plus d'une douzaine de sociétés suisses implantées en Autriche, selon des documents de surveillance confidentiels des services secrets allemands, dont le SonntagsBlick a obtenu une copie.

Parmi les noms les plus connus, figurent le fabricant de génériques Sandoz, appartenant au groupe bâlois Novartis, le groupe logistique Panalpina, également bâlois, et le fabricant zougois de vis et boulons Bossard.

La surveillance a débuté en 1999 et a au moins duré jusqu'en 2006. Une partie des données récoltées a été transmise aux services secrets américains. Au courant, le service de renseignements suisse explique avoir combattu cet espionnage avec «ses propres ressources». Au total, les renseignements allemands ont espionné un total d'environ 2000 cibles en Autriche, dont des mosquées, des ministères et des sociétés.