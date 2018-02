Berne coupe son aide à une ONG palestinienne

Suite à une enquête, la Suisse cesse définitivement de verser des fonds de soutien à une organisation active en Palestine. Basée à Ramallah, l'ONG Women's Affairs Technical Committee (WATC) est accusée de ne pas se distancer suffisamment du terrorisme.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé dimanche à l'ats un article en ce sens de la SonntagsZeitung. Les pays donateurs - hormis la Suisse: Suède, Pays-Bas et Danemark - ont décidé de ne plus soutenir le WATC. Ils lui reprochent d'avoir donné à un centre de jeunesse le nom d'une terroriste palestinienne.

Appliquer les droits de l'homme en territoires occupés

Les versements au WATC sont effectués par l'entremise de Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat, une organisation située à Ramallah. Son but est l'application des droits de l'homme et du droit humanitaire dans les territoires palestiniens occupés par Israël.

Selon des accords écrits, les organismes soutenus par le Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat doivent renoncer à tout appel à la violence ou à la haine, relève le DFAE. Or les agissements du WATC sont jugés incompatibles avec ce principe. C'est pourquoi la Suisse a décidé de dénoncer le contrat avec le Women's Affairs Technical Committee. La dernière tranche du versement, soit 36'000 dollars, ne sera pas payée. (ats/nxp)