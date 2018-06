Berne dévoile sa «carte d’identité» électronique

Comment simplifier au niveau suisse l’accès Internet à son dossier médical, la demande d’un extrait de casier judiciaire ou l’achat d’un sac de sport dans un magasin? Le Conseil fédéral a répondu vendredi à la question en présentant un projet attendu depuis longtemps: la carte d’identité digitale. Celle-ci va permettre d’avoir accès à des services sur Internet (CFF, La Poste, hôpitaux, communes, commerces, etc.) sans établir à chaque fois un nom d’utilisateur et un mot de passe.

«Afin de garantir la sécurité des transactions sur Internet, il est essentiel que l’identification numérique soit certaine, sans confusion possible et sans risque que des personnes allèguent une fausse identité», résume Simonetta Sommaruga, la cheffe du Département de justice et police. Qui va faire quoi et qu’est-ce que le citoyen lambda devra remplir comme formalité pour accéder au précieux sésame digital? Suivez le guide.

Une «carte d’identité»sous forme de mot de passe

L’idée de base est que le citoyen consommateur ait un identifiant et un mot de passe en adéquation avec son identité réelle. Celle-ci sera donc vérifiée dans un premier temps par la police fédérale. Elle vous demandera en ligne des renseignements personnels (numéro de carte d’identité ou d’AVS, nom du père et de la mère, etc.). Si vous répondez juste, la première étape sera rapidement franchie. Une sécurité plus grande pourra être atteinte en incluant une photo. Les fournisseurs privés se chargeront là de la vérification.

Un partenariat entre la Confédération et des privés

L’originalité du système, c’est qu’il marie public et privé. L’État fait la couche de base de la vérification de l’identité. Libre aux privés ensuite de rajouter des couches et de développer les applications les plus attractives pour faciliter les transactions. Mais attention: les privés ne peuvent pas faire n’importe quoi. S’ils veulent avoir accès aux données des citoyens stockées auprès de la police fédérale, ils devront respecter des normes strictes.

Qui aura accès à mes données numériques?

Les données numériques, fournies par FedPol aux privés, ne pourront pas être commercialisées. Un commerce devra toujours demander l’autorisation au citoyen consommateur (via une application smartphone) pour avoir accès à des données personnelles. Toute personne pourra aussi consulter sur un site Internet les transactions effectuées avec son identité numérique. Cela ressemblera au relevé d’une carte de crédit, mais sur six mois.

Que deviennent les SwissPass, Google ID ou Apple ID?

Aujourd’hui, il y a déjà une foule d’identifiants numériques sur le marché pour des services plus ou moins étendus. Google ID, Apple ID, Swiss ID, SwissPass et bien d’autres se concurrencent ou se complètent. Il ne faut pas croire que le système de la Confédération, baptisé e-ID, va s’imposer comme la porte d’entrée de tous les services digitaux. Il va devenir un standard au niveau suisse qui favorisera encore le développement des services publics et privés en ligne.

À quand ma carte d’identité numérique suisse?

Il faudra vous armer de patience avant de pouvoir posséder votre e-ID. Le projet va partir en consultation au parlement fédéral, qui effectuera encore quelques modifications. Les deux Chambres adopteront ensuite le projet, qui sera soumis au référendum facultatif. La carte d’identité électronique fédérale devrait être accessible avant la fin de 2020.

(24 heures)

Pour plus d’infos: www.ejpd.admin.ch