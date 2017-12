Berne durcit le ton face à Pyongyang

La Suisse a de nouveau renforcé ses sanctions contre la Corée du Nord. Elle suit la résolution dans ce sens adoptée vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Seize personnes et une entité supplémentaires font l'objet de sanctions financières, ainsi que d'une interdiction de séjour et de transit par la Suisse, selon la dernière mise à jour publiée mercredi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

La plupart travaillent dans l'industrie bancaire et ont été ajoutés vendredi à la liste des personnes sanctionnées par l'ONU. Outre le gel de leurs actifs à l'étranger, elles sont interdites de visa dans le monde entier.

La liste concerne notamment plusieurs représentants à l'étranger de la Banque de commerce extérieur de Corée du Nord, qui est la principale banque de change du pays et est détenue par le gouvernement nord-coréen. Le Ministère de la Défense nationale, qui gère l'armée nord-coréenne, a également été ajouté à la liste du SECO, ainsi que deux haut-responsables du département de l'industrie des munitions.

Travailleurs forcés de s'expatrier

Les quinze membres du Conseil de sécurité ont adopté vendredi à l'unanimité le texte américain durcissant les sanctions contre Pyongyang. Ils ciblent surtout le pétrole et les travailleurs nord-coréens installés à l'étranger.

Cette résolution cherche à réduire drastiquement les approvisionnements en pétrole brut et raffiné, essentiels aux programmes nucléaire et balistique, et à priver le régime des sommes cruciales envoyées par des dizaines de milliers de travailleurs nord-coréens forcés de s'expatrier.

Pyongyang a qualifié d'«acte de guerre» ce neuvième train de sanctions onusiennes. Le régime nord-coréen a considérablement accéléré ces deux dernières années le développement des programmes interdits, en multipliant les essais nucléaires et balistiques. Rien que depuis septembre 2016, il a mené un test nucléaire - son sixième - et plusieurs tirs de missiles.

Reprise automatique depuis 2016

La Suisse applique des sanctions contre Pyongyang depuis 2006. Depuis mars 2016, elle reprend automatiquement les listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle avait renforcé ses sanctions en août et avait déjà durci le ton envers Pyongyang en février après un nouvel essai nucléaire suivant les décisions du Conseil de sécurité.

Les banques suisses ont notamment depuis l'interdiction d'ouvrir et d'exploiter dans ce pays des succursales, des filiales, des représentations et des comptes bancaires. Toute coopération scientifique et technique a en outre été suspendue, à l'exception du domaine médical. (ats/nxp)