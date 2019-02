Berne fait campagne pour le don d'organes

Santé Les mesures prises pour sensibiliser au don d'organes touche la population romande en plein cœur. Plus...

Suisse L'an dernier, 440 patients ont pu bénéficier d'organes prélevés sur 158 personnes décédées, un chiffre jamais atteint auparavant en Suisse. Plus...

FEMINA Silvina a subi une double greffe, rein et pancréas. Quinze ans après, sa santé retrouvée, elle partage son expérience. Plus...

Le Matin Dimanche En moins d’une semaine, plus de 20 000 personnes se sont inscrites sur la plate-forme nationale. Les Romands sont les plus nombreux. Plus...