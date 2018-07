Berne lance officiellement la grande bataille de la 5G

En 2020, nos tablettes et téléphones mobiles téléchargeront les vidéos à la vitesse grand V ou les diffuseront en direct sans plus aucune coupure technique. Voilà un des changements que permettra la nouvelle technologie de téléphonie mobile 5G. Celle-ci a vécu son baptême du feu hier à Berne. Le président de la Commission fédérale de la communication, Stephan Netzle, a officiellement lancé l’appel d’offres pour l’attribution des nouvelles fréquences. La bataille des opérateurs pour s’assurer une bonne concession est donc officiellement lancée.

La 5G, c’est quoi?

La 5G, en raccourci, c’est la téléphonie mobile de la 5e génération. Elle permet des transmissions de données considérablement supérieures par rapport à aujourd’hui. On parle de débit de 1 gigabit par seconde, voire plus. Cela permettra la création de nouvelles applications gourmandes en données. Comme, par exemple, le pilotage automatique d’une voiture ou l’imagerie médicale en réalité augmentée.

Combien de concessions?

La Confédération ne lance pas seulement un appel d’offres pour les fréquences élevées dédiées à la 5G. Elle ouvre aussi la compétition pour des fréquences moyennes, qui servent à décharger le réseau. Mais les concessions où il y aura le plus de bagarres entre opérateurs concernent les basses fréquences. Pourquoi? Parce que ces dernières permettent de «rentrer» dans les immeubles et les maisons. Dans certains endroits, cela pourrait déboucher sur une révolution. Il n’y aurait plus besoin d’un abonnement au câble pour regarder la TV. Un (très) bon système mobile suffirait.

Comment vont se dérouler les enchères?

Tous les opérateurs intéressés ont jusqu’au 5 octobre pour manifester leur intérêt. Les enchères des différentes concessions auront lieu en janvier 2019. La Suisse fait partie des premiers pays en Europe à attribuer les fréquences 5G. Les enchères se feront de façon transparente. Le plus offrant remporte le lot mis en vente.

Swisscom and Co. sont-ils en pole position?

Oui, les opérateurs historiques comme Swisscom ou Sunrise partent avec une longueur d’avance puisqu’ils possèdent déjà un réseau mobile sur l’ensemble du territoire. Mais le régulateur a voulu empêcher qu’un des acteurs rafle entièrement toutes les nouvelles concessions. Des limitations du nombre d’acquisition de lots sont fixées. L’ensemble des concessions affiche un prix de départ de 220 millions pour une durée de 15 ans.

L’électrosmog en hausse?

Oui avec un bémol. Qui dit plus de transmissions mobiles, dit mathématiquement plus d’électrosmog. Mais Stephan Netzle a insisté sur le fait que la Suisse a une des normes les plus sévères en Europe. Les opérateurs devront donc multiplier les antennes relais pour pallier une puissance d’émission supérieure. Le Conseil des États notamment n’a pas voulu diminuer les normes actuelles selon le principe de précaution.

Gaming et porno en tête des nouvelles applications?

Selon certains experts, deux secteurs vont investir dans les applications de réalité virtuelle pour la 5G. D’abord les jeux en ligne (gaming), un secteur qui pèse plus de 130 milliards. Et bien sûr le marché du porno toujours à la pointe dans la commercialisation du digital. On passera du point G à la 5G en quelque sorte. (24 heures)