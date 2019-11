Berne: les visiteurs se pressent à la foire aux oignons

Le coup d'envoi de la traditionnelle foire aux oignons à Berne, qui se déroule le 4e lundi du mois de novembre, a été donné à l'aube. Comme chaque année, des dizaines milliers de personnes vont déambuler durant toute la journée entre les stands.

Les premiers marchands de la région sont arrivés dès 03h00. Les odeurs de pain à l'ail, de gâteaux aux oignons et de vin chaud se sont répandues dès l'aube dans les rues basses de la capitale.

Plus d'une centaine de cars et de nombreux trains spéciaux sont attendus dans la matinée dans la ville fédérale. Au fil des heures, il deviendra de plus en plus difficile de se frayer un chemin dans le centre de la ville tant la foule sera dense. La police marquait aussi sa présence avec des patrouilles à pied.

Les origines du Zibelemärit remontent au milieu du 19e siècle: les femmes de paysans du Seeland apparaissaient alors avec des oignons après la foire de la Saint-Martin à Berne. Elles étaient appréciées pour leurs belles tresses d'oignons. Depuis 2011, ce marché est inscrit sur la liste des traditions vivantes de Suisse. (ats/nxp)