Berne souffle le chaud et le froid avec l’UE

Commentaire

La Suisse n’a plus peur

Le Conseil fédéral ne se cache plus derrière son petit doigt. Vendredi, il a annoncé qu’il ne signerait pas l’accord institutionnel en juin comme le voulait l’Union européenne (UE). Il y met certes les formes en rappelant son intérêt pour un tel accord. Mais pas question, martèle-t-il, de le parapher à n’importe quel prix. Une renégociation, appelée «clarification», est nécessaire, notamment pour assurer à l’avenir la protection des salaires en Suisse.



Pourquoi cela surprend-il? Parce qu’il y a six mois encore, le Conseil fédéral avait peur de son ombre. Il n’osait pas dire clairement ce qu’il pensait de l’accord et s’emberlificotait dans des formules creuses. Pour gagner du temps, il ouvrait une vaste consultation. Les critiques avaient plu dru. «Gouvernement faible, sans leadership et sans courage», tel était le leitmotiv.



Changement de disque vendredi. De l’UDC, qui ne veut pas d’accord-cadre, aux Vert’libéraux, prêts à signer tout de suite, tout le monde tape sur l’épaule du gouvernement. Cette unité nationale retrouvée ne doit rien au hasard. L’arrivée de la PLR Karin Keller-Sutter a fait du bien au Conseil fédéral. C’est elle qui a tout de suite passé un accord avec le PS pour sanctuariser les mesures de protection salariale. Elle sait bien que l’accord n’a aucune chance si l’UDC et le PS le torpillent.



Le plan du Conseil fédéral est désormais clair. On ne signe rien maintenant, on tue l’initiative UDC sur la fin de la libre circulation des personnes et on renégocie les points litigieux avec l’UE. Et si cette dernière, lassée par des années de négociations infructueuses, ouvre les hostilités en privant la Suisse d’équivalence boursière?

Pas dramatique. La Suisse n’a plus une peur bleue de l’UE. Elle a enfin défini ce qu’elle veut, ce qu’elle ne veut pas et semble prête à en supporter les conséquences. À la Commission de Bruxelles maintenant de savoir si elle veut rester inflexible face aux Helvètes.

Arthur Grosjean, correspondant à Berne