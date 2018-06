Berne va analyser les dégâts de la Depakine

France Selon une étude, allant de 1967 à 2016, jusqu'à 100'000 grossesses ont été exposées au valproate de sodium. Plus...

Dépakine Une Vaudoise accuse le CHUV, les médecins et Sanofi de ne pas l'avoir prévenue des dangers pour son fœtus de la prise de l'antiépileptique Dépakine lors de ses grossesses. Plus...

Industrie pharmaceutique Le nombre de grossesses menacées par des malformations congénitales dues à la Dépakine a été révélé. Plus...

Grossesse Cet antiépileptique est sur la sellette à cause d'un risque élevé de malformations congénitales chez les bébés nés de mères qui l'ont pris pendant la grossesse. Il y aurait des milliers de victimes. Plus...

Santé La France s’émeut d’une substance qui peut provoquer malformations congénitales et troubles du développement chez l'enfant. Et en Suisse? Plus...