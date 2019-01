Berne veut faire la chasse aux doublons

Une commission du Conseil des Etats demande de faire de l'ordre dans les missions attribuées à certains offices et dont les compétences empiètent les unes sur les autres parfois. Le Conseil fédéral se dit prêt à faire le ménage.

L'OFSP et l'OFS recueillent des données qui portent sur des sujets similaires pour ne pas dire identiques, à savoir la fourniture et la rétribution de prestations médicales spécifiques dans le domaine de l'assurance maladie de base, a constaté la commission de la santé publique.

Et de charger, dans un postulat, le Conseil fédéral de développer une stratégie visant à améliorer la transparence. Celle-ci pourrait contribuer à réduire les doublons et la charge administrative pour les médecins, les hôpitaux et les assureurs. Il s'agira aussi de voir comme la protection des données des assurés est garantie.

La commission a émis ce souhait dans le cadre d'un projet visant à limiter la collecte d'informations individuelles dans le cadre de la surveillance de l'assurance maladie. Le Conseil fédéral propose, sans autre précision dans sa réponse publiée jeudi, d'accepter le postulat. (ats/nxp)