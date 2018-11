Bijoux et cheveux de Marie-Antoinette en vente

De fabuleux bijoux de Marie-Antoinette dont une bague en diamants renfermant une mèche des cheveux de la reine vont être proposés mercredi soir à Genève, après avoir été gardés loin des yeux du public depuis deux siècles.

Ces dix bijoux exceptionnels font partie d'une collection provenant de la famille Bourbon-Parme qui sera mise aux enchères par la maison Sotheby's, à partir de 18H00 GMT. La vente propose également des pièces ayant appartenu au Roi Charles X, aux Archiducs d'Autriche et aux Ducs de Parme.

Le lot le plus cher, selon les estimations, est un superbe pendentif en diamants avec une perle naturelle d'une taille exceptionnelle en forme de poire (26 mm x 18 mm), évalué entre 1 et 2 millions de dollars (entre 888'380 euros et 1,78 millions d'euros).

Boucles d'oreilles et collier de perles

Parmi les autres lots phares de la collection de la reine figurent aussi de superbes boucles d'oreilles ornées de perles fines estimées entre 200'000 et 300'000 dollars et un collier de perles fines, dont le prix estimé va jusqu'à 70'000 dollars.

L'épouse de Louis XVI possédait de nombreux bijoux en diamants et la vente en compte plusieurs. Parmi ceux-ci se trouve une ravissante broche datant de la fin du XVIIIème siècle, agrémentée d'un magnifique diamant jaune. Le noeud en diamants appartenait à Marie-Antoinette, le diamant jaune ayant été ajouté plus tard. Le bijou est évalué entre 50'000 et 80'000 dollars. Une bague en diamants contenant une mèche des cheveux de la reine sera aussi proposée à la vente, évaluée entre 8'000 et 10'000 dollars.

Marie-Antoinette appréciait également la haute horlogerie, comme en témoigne une montre de poche dont le boîtier est gravé des initiales MA et de trois fleurs de lys (estimation entre 1000 et 2000 dollars).

Emballés dans du coton

Avant de tenter de fuir la France avec Louis XVI et ses enfants, Marie-Antoinette avait envoyé ses bijoux à Bruxelles. Dans ses mémoires, Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, raconte qu'elle a passé une soirée entière au Palais des Tuileries avec la reine à emballer les bijoux de cette dernière dans du coton avant de les placer dans un coffre en bois.

Les jours suivants, les bijoux sont envoyés à Bruxelles où règne la soeur de la reine, Marie-Christine. Ils sont ensuite confiés à l'empereur d'Autriche, neuveu de Marie-Antoinette, elle-même originaire d'Autriche.

Arrêtés à Varennes, Louis XVI et Marie-Antoinette ont été guillotinés en 1793 et leur fils Louis XVII est mort en captivité. Seule rescapée de la Révolution française, leur fille, Marie-Thérèse de France, a été libérée en décembre 1795. A son arrivée à Vienne, l'empereur d'Autriche lui avait restitué les bijoux de sa mère, précieusement conservés.

Sans enfant, elle léguera une partie de ses bijoux à sa nièce et fille adoptive Louise de France, Duchesse de Parme et petite-fille du roi Charles X, qui à son tour, les transmettra à son fils, Robert I, dernier Duc de Parme régnant. (afp/nxp)