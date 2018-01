Billets Ticketcorner plus vendus aux guichets CFF

Les CFF et Ticketcorner mettent fin à leur coopération dans la vente de billets événementiels le 28 février. Les clients achètent ces billets de plus en plus en ligne et non plus au guichet, explique l'ex-régie fédérale.

Leur vente n'est plus rentable depuis longtemps. «Il y a cinq ans, quelque 350'000 billets étaient encore écoulés annuellement», a précisé à l'ats Frédéric Revaz, porte-parole des CFF.

Les CFF et Ticketcorner mettent fin à leur coopération dans la vente de de billets événementiels https://t.co/7EBeqWnDuj #cff — Info presse CFF (@presse_CFF) 19 janvier 2018

Mais dans les dernières années, la demande a peu à peu reculé dans les 170 points de vente concernés aux CFF pour se réduire de moitié: «On n'y vend plus que 175'000 billets aujourd'hui». La décision n'entraîne aucune suppression d?emploi. La coopération entre les CFF et Ticketcorner avait débuté en 2001. (ats/nxp)