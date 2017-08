Blocher avance ses pions en rachetant des médias

Christoph Blocher tisse lentement mais sûrement sa toile médiatique. Après avoir attiré dans son giron l’hebdomadaire Die Weltwoche et le grand quotidien régional bâlois Basler Zeitung, voilà qu’il fait irruption là où on ne l’attendait pas. Mercredi, ses associés et lui ont pris le contrôle du groupe de presse Zehnder. Ce dernier compte vingt-cinq journaux gratuits en Suisse orientale, à Zurich, à Lucerne et en Argovie. La force de frappe est appréciable puisque, globalement, ces journaux touchent près de 800 000 lecteurs.

Dès l’annonce du rachat, dont le prix n’a pas été dévoilé, des craintes contre une «berlusconisation» des médias privés se sont fait entendre en Suisse alémanique. «C’est un signe que le stratège riche à milliards de l’UDC souhaite étendre massivement la propagande de son parti», s’émeut Roland Kreuzer, le responsable du secteur média à Syndicom. Il trouve cela d’autant plus inquiétant que ce mouvement s’accompagne d’attaques contre la SSR et le service public via l’initiative «No Billag». Cette dernière, rappelons-le, veut supprimer la redevance obligatoire radio-TV.

Accaparer les médias ou rétablir l’équilibre?

Le conseiller national Carlo Sommaruga (PS/GE) décèle dans cette reprise une stratégie claire. «Après son éviction du Conseil fédéral et son départ du Conseil national, Christoph Blocher cherche un nouveau canal de diffusion de ses idées. Sa TV sur Internet touche un public trop limité pour ses grandes batailles politiques, notamment sur l’Europe. Il veut faire passer largement son message messianique sur le nécessaire sauvetage d’une Suisse en péril.» Et de conclure: «C’est inquiétant de voir un homme politique, qu’il soit de gauche ou de droite, accaparer les médias.»

Accaparer les médias? Non, plutôt rétablir l’équilibre des opinions, estime le conseiller national Jean-Pierre Grin (UDC/VD). «Ce rachat, espérons-le, va dynamiser l’information. Ce sera l’occasion d’avoir un débat plus intense, d’aller au fond des choses. Je constate à regret que la presse, au lieu de relater objectivement la politique, a de plus en plus tendance à la faire. Eh bien, ce rachat est intéressant car il va permettre de faire passer un autre son de cloche et de contrecarrer la politique persuasive de certains médias.»

Officiellement pourtant, les associés de Christoph Blocher se défendent de vouloir faire de ces multiples journaux une arme de combat en faveur de l’UDC. Rolf Bollmann, le directeur et président du groupe BaZ, qui édite la Basler Zeitung et a piloté le rachat de Zehnder et qui en prendra les commandes, nie toute évolution dans la ligne rédactionnelle. «Nous ne poursuivons aucun but politique. Le contenu des journaux restera le même. Pas question d’avoir de longues analyses sur la politique nationale ou internationale. Ce que les gens veulent, c’est de la locale», déclare-t-il au quotidien Bund. Il ajoute que ce serait stupide de faire fuir les annonceurs en transformant ces gratuits en feuilles de parti.

Otfried Jarren, le président de la Commission fédérale des médias, a du mal à croire à cette profession de foi. «Quand un politicien d’envergure nationale, qui depuis longtemps a manifesté son intérêt pour les médias, achète à nouveau des journaux, on peut s’attendre que cela cache des visées politiques», déclare-t-il dans le Tages-Anzeiger. Il estime d’ailleurs qu’il n’y a rien d’interdit à cela.

Une telle crainte d’ingérence politique ne repose pas que sur du vent. On pense notamment au rocambolesque repositionnement politique de la Basler Zeitung. Christoph Blocher, pour ne pas effrayer une ville de Bâle dont le cœur bat plutôt à gauche, avait nié dans un premier temps sa participation au rachat du titre. Mais le mystère a été éventé d’autant plus que le rédacteur en chef se trouvait être le biographe… de Blocher. Le journal suit depuis une ligne rédactionnelle conservatrice. Du coup, il a perdu une frange d’abonnés. Mais, selon sa direction, le titre se trouve dans les chiffres noirs grâce à des restructurations, impliquant notamment la vente de l’imprimerie.

Alors Christoph Blocher a-t-il oui ou non l’intention d’influer activement la ligne rédactionnelle de sa flopée de titres gratuits? Nous aurions bien voulu lui poser la question. Mais le vieux lion de l’UDC n’a pas souhaité nous répondre. Il considère que tout a déjà été dit et nous renvoie au communiqué de presse. Dommage. Nous aurions bien aimé lui demander s’il avait toujours des projets de rachat en Suisse romande. Il y a quelques années il s’était intéressé l’air de rien à une reprise du quotidien Le Temps. Ce qui avait aussi provoqué une levée de boucliers.

Si on prend un peu de recul, il faut constater cependant que «l’empire médiatique de Blocher», comme le surnomme le Blick, reste encore relativement modeste. Il ne boxe pas dans la même catégorie que le trio de tête des groupes de presse composé de Tamedia, de Ringier et du groupe NZZ. Ces derniers possèdent l’écrasante majorité des grands quotidiens du pays. Ajoutons que la Suisse n’a rien à voir avec la France où les grands titres de presse, et les grandes chaînes privées, sont propriétés de riches industriels, de patrons du luxe ou des télécoms. Les Bouygues, Bolloré, Dassault, Drahi, Arnault et Cie sont régulièrement accusés de défendre leurs propres intérêts au détriment de l’indépendance rédactionnelle. (24 heures)