Bombe de la 2e Guerre mondiale découverte

Un engin non explosé de 25 kg a été trouvé mardi après-midi lors de travaux de jardinage sur le terrain d'une maison de retraite à Küsnacht (ZH), a communiqué mardi la police cantonale. La zone a été bouclée et les habitants du quartier évacués par précaution.

La police cantonale a été informée à 14h45 de la trouvaille insolite. Elle a verrouillé la zone concernée dans un rayon d'environ 100 mètres et a fait évacuer les immeubles voisins. Les spécialistes du Centre de compétences pour le déminage et l'élimination de munitions non explosées (Demunex) et de l'Institut forensique de Zurich (FOR) ont été dépêchés sur les lieux pour examiner la bombe. L'alerte a été levée à 17h30 et les habitants ont pu rentrer chez eux.

Il s'agissait d'une bombe aérienne de 70 cm de long utilisée pour l'entraînement par l'armée suisse dans les années 1938-1939. (ats/nxp)