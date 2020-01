Bondo: l'enquête est désormais classée

La justice grisonne confirme le classement de l'enquête sur l'affaire de l'éboulement mortel de Bondo (GR), survenu en août 2017. Le Tribunal cantonal rejette le recours déposé par l'avocat des familles des victimes contre la décision du Ministère public.

Les juges cantonaux sont parvenus à la même conclusion que l'autorité d'enquête: l'éboulement de Bondo n'était pas prévisible et personne ne peut donc être poursuivi pour négligence dans cette affaire. Maire de Val Bregaglia, dont Bondo est un lieu-dit, la conseillère nationale Anna Giacometti (PLR) a révélé mardi la décision du tribunal à la Radio-télévision de la Suisse italienne (RSI). Le procureur l'a, lui aussi, confirmée à Keystone-ATS.

La décision judiciaire date du 10 janvier dernier. Elle n'est pas encore entrée en force. L'éboulement du Piz Cengalo du 23 août 2017 est l'un des plus importants qu'a connu la Suisse depuis plus d'un siècle. Plus de trois millions de mètres cubes de roche se sont détachés de la montagne.

La catastrophe a fait huit victimes: quatre randonneurs venus d'Allemagne, deux d'Autriche et deux du canton de Soleure. Les corps n'ont pas été retrouvés. (ats/nxp)