Bouchon de 12 kilomètres au portail nord du Gothard

Une fois de plus, les départs vers le Sud ont mis à rude épreuve les nerfs des automobilistes. Un bouchon de douze kilomètres s'est formé samedi après-midi devant le portail nord du Gothard, soit un temps d'attente d'environ deux heures, selon le TCS.

Le trafic était aussi ralenti plus loin entre Chiasso et le poste-frontière de Chiasso-Brogeda. Les retours des vacanciers revenant du Sud étaient aussi freinés par une file de voitures sur quatre kilomètres entre Quinto et Stalvedro. L'attente atteignait là 50 minutes.

Le TCS continue de recommander comme itinéraire alternatif l'A13 par le San Bernardino. Sur le reste du réseau autoroutier, la centrale routière a également signalé une surcharge de trafic sur l'A9 entre Lausanne et Vevey. Le point frontière entre Bâle et l'Allemagne était lui aussi passablement ralenti. (ats/nxp)