Brésilien tué en 2009: la justice change de coupable

Coup de théâtre dans l'affaire d'un jeune Brésilien poignardé en 2009 à Hohenrain (LU): l'auteur de ce meurtre par dol éventuel n'est pas un Macédonien, condamné en 2017, mais un Kosovar de 33 ans. C'est l'avis du Tribunal cantonal qui condamne ce dernier en appel.

Les faits reprochés sont survenus au mois d'août, il y a dix ans. Avec deux complices originaires des Balkans, l'accusé kosovar s'en était pris en pleine nuit à un groupe de jeunes Brésiliens dans la campagne lucernoise dans le cadre d'un règlement de comptes.

Les trois agresseurs étaient armés d'un marteau, d'un couteau et d'un spray au poivre. L'un des Brésiliens - un stagiaire agricole âgé de 24 ans - a perdu la vie dans l'agression. Il a été victime d'un coup de couteau.

Accusation désavouée en 2017

En première instance, la Cour criminelle de Lucerne a reconnu un Macédonien âgé de 37 ans coupable de meurtre par dol éventuel, estimant qu'il avait porté le coup de couteau fatal. Elle l'avait condamné à huit ans et trois mois de prison. Les deux autres accusés avaient écopé de peines allant de deux ans et demi avec sursis partiel à trois ans et demi ferme.

Le Ministère public n'avait pas été suivi par les juges. Il estimait déjà à l'époque que le vrai coupable du coup de couteau était le Kosovar âgé de 33 ans.

7 ans de prison

En appel, le Tribunal cantonal lucernois a finalement donné raison au Ministère public. Dans son jugement rendu public mardi, elle reconnaît le Kosovar de 33 ans coupable de meurtre par dol éventuel et le condamne à sept ans et trois mois de prison.

Ses deux complices - le Macédonien de 37 ans et un Kosovar de 28 ans - écopent tous deux de trois ans et trois mois de prison pour avoir participé à cette agression, principalement. Le jugement peut encore faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. (ats/nxp)