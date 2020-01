C'est parti pour le Festival des lumières de Morat!

Le 5e Festival des lumières de Morat a commencé mercredi pour douze jours. Les organisateurs espèrent accueillir jusqu'au 26 janvier plus de 50'000 visiteurs dans la cité médiévale fribourgeoise, sachant que 85'000 s'étaient déplacés l'an passé.

Les organisateurs du Festival des lumières ont travaillé d'arrache-pied pour mettre sur pied la 5e édition de leur manifestation, dont les grandes lignes ont été présentées mercredi à Morat (FR). Le lancement à la tombée de la nuit s'est déroulé en présence du conseiller fédéral fribourgeois Alain Berset.

Les spectacles sur les 24 arteplages se tiennent chaque jour entre 18h et 22h. Une page s'est tournée lors de la quatrième édition de la projection «Sage comme des images» sur la façade de l'école en 2019. Toute la place est intégrée cette fois. «Les visiteurs sont invités à plonger dans un monde de lumières et d'absurde».

Danse intégrée

L'équipe d'artistes français «Spectaculaires» aura toujours pour mission d'enchanter la foule sur la place principale. Ces dernières années, un «show» multimédia avec de la musique «live» se déroulait dans l'église allemande. Pour l'édition 2020, de la danse y est intégrée.

Le groupe d'artistes italiens «Corona Events», que les habitués du festival connaissent bien, n'errera plus pour sa part en papillons lumineux. Mais il enchantera les spectateurs avec une chanteuse d'opéra et des êtres «fabuleux», ont expliqué les organisateurs.

Au-delà, ces derniers ont voulu accorder une plus grande place au bilinguisme, qui caractérise la ville de Morat et le canton de Fribourg. Grâce au soutien du canton et du partenaire principal, quatre classes pourront s'essayer en tant qu'artistes en groupes bilingues.

Qualité accrue

Sous l'aile de l'artiste allemande Claudia Reh, qui illuminait déjà la cour du château en 2017, les enfants animeront la «Pfisterplatz», qui sera colorée et reflétera la diversité de la population cantonale. Les organisateurs se soucient aussi de pérenniser l'avenir financier, en pensant à développer la qualité.

En chiffres, le Festival des lumières 2020, ce sont 28 artistes ou ensemble d'artistes, venant de France, d'Italie, d'Allemagne et de Suisse. Plus de 200 bénévoles vont mettre la main à la pâte. La manifestation peut aussi compter sur environ 140 partenaires et s'appuie sur 185 projecteurs pour illuminer la cité médiévale. (ats/nxp)