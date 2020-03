«C'est perturbant d'être atteint d'une telle maladie»

«Je témoigne pour rassurer la population.» Mauro* a été le premier patient atteint de la Covid-19 dans le canton de Vaud. Il s’empresse d’ajouter qu’il préfère rester anonyme, parce qu’il craint les réactions du public. «Je ne veux pas que certains disent «C’est lui qui a eu le virus!» Et puis, je pense à mon enfant qui va à l’école.» On ne pourra pas le rencontrer physiquement: il est confiné à la maison jusqu’à la fin de la semaine, avec son épouse et son fils adolescent qui sont toutefois restés négatifs après avoir été testés plusieurs fois.

Mauro est parti skier dans le nord de l’Italie durant les vacances de février. C’est vraisemblablement là qu’il a été contaminé. «Peut-être dans une télécabine ou à la station-service, mais en réalité, on n’en sait rien», explique le patient de 49 ans. Un jour après son retour, il a commencé à avoir de la toux, la gorge légèrement enflammée, un peu de fièvre (mais guère plus que 37,6 degrés) et une grosse fatigue en fin de journée. «Je trouvais les symptômes un peu bizarres. C’était différent d’un rhume classique. Et ce n’était pas la grippe, contre laquelle je suis par ailleurs vacciné.»

«Quelque chose de pas classique»

Mauro avait la sensation d’avoir «quelque chose de pas classique». «C’est la période où l’on a commencé à parler de la multiplication des cas de coronavirus en Italie. Ma femme a un sixième sens… On a appelé le médecin après deux jours pour savoir s’il était possible d’aller le voir.» Vu la situation, le patient a été transporté aux urgences du CHUV. «Les médecins ont hésité à me faire passer un test car les symptômes n’étaient pas importants. Et puis, je ne revenais pas exactement de la zone rouge en Italie.»

Finalement, le résultat positif est tombé le 27 février. «On m’a transmis le diagnostic par téléphone, alors que j’étais en quarantaine à la maison. Cela m’a un peu déstabilisé même si, physiquement, je me sentais bien. Je n’ai jamais eu le sentiment d’avoir des problèmes respiratoires.»

Le 28 février, Mauro a été hospitalisé dans une chambre à pression négative. Avant de venir à son chevet, médecins et infirmiers devaient passer par un sas, porter un masque et des vêtements spéciaux. Mauro n’avait pas non plus droit aux visites. «De toute façon, ma femme et mon fils étaient confinés dans les chambres d’à côté… On se sent un peu en prison, mais c’est pour la sécurité des autres.»

Le séjour au CHUV a duré quatre jours, durant lesquels Mauro a ressenti une certaine crainte. «J’étais préoccupé en me disant que s’ils me gardaient à l’hôpital, c’était parce qu’il y avait un risque que mon état se dégrade. Les médecins étaient rassurants, mais ils m’ont aussi expliqué qu’ils n’avaient pas d’expérience directe avec ce virus et que les connaissances provenaient de l’étranger. C’est tout de même perturbant d’être atteint d’une maladie dont on ne sait pas clairement quelle est l’origine ni l’évolution.»

Le patient a dû répondre aux questions du médecin cantonal vaudois, qui a retracé son emploi du temps les jours précédents pour mettre en quarantaine d’éventuelles autres personnes infectées. A part sa famille, moins d’une dizaine de gens ont subi ce sort, essentiellement des collègues. Au CHUV, il a aussi été testé chaque jour pour suivre l’évolution de sa maladie. «On vous passe une tige dans le nez et ce n’est pas très agréable, surtout quand vous êtes enrhumé», raconte-t-il.

Les courses derrière la porte

Après quatre jours d’observation (il n'a pas eu de traitement particulier), il a finalement quitté l’hôpital. Direction la maison, où la quarantaine est toujours de rigueur pour l’ensemble de la famille. «Tout le foyer est considéré comme infecté. Nous évitons les contacts directs et nous restons dans des chambres séparées. Quelqu’un nous apporte les courses derrière la porte. Mais nous partageons la cuisine.» Son fils adolescent a un peu plus de mal à accepter la situation. «Il utilise beaucoup les réseaux sociaux. Quant à moi, je travaille un peu depuis la maison, malgré l’arrêt maladie. J’ai besoin de m’occuper.»

Désormais, Mauro est considéré comme guéri et en convalescence. La quarantaine sera levée en fin de semaine. Et il s’en réjouit. Dès qu’il fera beau, il compte remonter sur son vélo. «On m’a dit que j’étais le premier malade du canton de Vaud. C’était peut-être une chance car il y avait peu de patients à l’hôpital. J’ai été pris en charge comme un cas d’école et ce suivi médical a été rassurant.» Sa conclusion? «D’autres sont davantage touchés par ce virus, en particulier les aînés qui peuvent développer une pneumonie (ndlr: pour la grande majorité des personnes infectées, l’évolution est bénigne; les complications, qui peuvent être sévères, apparaissent en général chez les personnes déjà atteintes de différentes pathologies). Je comprends que pour l’éviter, on essaie de limiter la diffusion. Cela permet aussi d’empêcher un pic de personnes malades. Mais je vous garantis que tout s’est bien passé pour moi, et je suis persuadé que ce sera le cas pour la majorité des patients.»