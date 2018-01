«C’est une mise en danger de la santé des patients»

Durant quatre ans, Alkopharma, basée à Martigny, a sciemment vendu du Thiotépa périmé sur les marchés français et suisse en modifiant les dates de péremption sur les étiquettes des flacons. La péremption a provoqué un sous-dosage du principe actif de cet anticancéreux souvent utilisé pour soigner des enfants, comme le révélait Le Matin Dimanche. Selon l’ATS, au moins 27 patients se sont vu administrer du Thiotepa en Suisse: 23 l’ont reçu à l’Hôpital de l’Île à Berne, trois au Tessin et un au CHUV. A Lausanne, cela s’est passé en 2011 et l’établissement n’a plus eu recours au Thiotépa depuis lors.

Ce produit a été écoulé sur le marché suisse alors que l’entreprise n’avait pas d’autorisation pour le faire. Après cinq ans d’enquête conduite par Swissmedic, l’autorité suisse de surveillance des produits thérapeutiques, quatre personnes ont été condamnées à des peines pécuniaires. Swissmedic a néanmoins fait recours contre la décision du tribunal de district de Martigny et Saint-Maurice et l’affaire sera prochainement rejugée par le Tribunal cantonal valaisan.

Pour la première fois, Matthias Stacchetti, responsable de la division pénale chez Swissmedic, et Olivier Flechtner, enquêteur en charge de ce dossier, s’expriment sur cette fraude exceptionnelle en Suisse. Interview.

Concrètement, quelles sont les conséquences possibles de cette fraude sur la santé des patients traités pour des cancers?

Olivier Flechtner: Juridiquement, la mise en danger de la santé peut être concrète ou abstraite. Nous estimons qu’il s’agit ici d’une mise en danger concrète. Mais la question est complexe, à l’instar de la pathologie et de son traitement. Pour ne rien simplifier, le Thiotépa peut être utilisé de deux manières. L’une, ancienne, consiste à administrer le produit dans la limite de sa toxicité pour la moelle osseuse. La dose est calculée en fonction de la surface corporelle. Dans un tel cas, les flacons périmés auraient pu provoquer un sous-dosage et donc avoir un effet réduit sur la tumeur. L’autre traitement, plus récent, utilise le Thiotépa jusqu’à suppression de la moelle osseuse avant la réalisation d’une greffe. Dans ce second schéma, le médecin administre le médicament jusqu’à la limite de tolérance du patient en termes d’effets secondaires. Lors de la première prise, le sous-dosage d’un flacon n’aura pas de conséquence puisque le médecin administre le produit jusqu’à la limite du patient. Par contre, si lors d’une seconde administration le lot a changé et que le produit est dosé correctement, alors cette augmentation inattendue de concentration du principe actif peut avoir des conséquences et représenter une mise en danger de la santé du patient.

Pourquoi avez-vous fait recours contre le jugement du Tribunal de district rendu en juin 2016?

Matthias Stacchetti: D’abord, parce que le tribunal n’a pas retenu la mise en danger de la santé des patients et parce que ce jugement contient un problème dans l’établissement des faits. Notre enquête montre que dix lots de Thiotépa ont été falsifiés, mais le juge n’en a retenu que trois. Ensuite parce que l’infraction par métier – définie comme une infraction qui permet d’assurer une part non négligeable du train de vie de son auteur – n’a pas été retenue non plus et cela avec peu d’explications. Pour terminer, le tribunal a nié la responsabilité du directeur de l’entreprise, alors qu’en droit pénal administratif, il existe une disposition permettant d’incriminer un dirigeant au même titre que son employé s’il n’a pas tout fait pour empêcher ce dernier de commettre des infractions.

La fraude a été découverte en Italie. Comment est-il possible qu’aucun maillon de la chaîne de contrôle suisse n’ait détecté ce problème durant quatre ans?

O.F.: La nature du produit rend presque impossible la détection de sa péremption. Il s’agit d’un produit incolore, lyophilisé et assez pur. Il ne change donc pas de couleur ou de texture avec le temps. De plus, toutes les pièces étaient originales: le flacon, le bouchon et l’étiquette. Seule la date de péremption était modifiée.

M.S.: Par ailleurs, cette fraude est survenue en vase clos au sein d’une seule entreprise et a été conduite de manière précise et méticuleuse, sans commettre d’erreur qui aurait permis de s’en rendre compte. C’est un cas un peu comparable à celui d’un comptable qui se servirait dans la caisse en générant des faux.

Swissmedic effectue des contrôles dans les entreprises. Comment se déroulent-ils et pourquoi n’ont-ils pas permis de détecter ces problèmes?

O.F.: L’inspection réalisée sur une base régulière consiste à vérifier si le système mis en place par l’entreprise permet de garantir son bon fonctionnement. C’est-à-dire si son responsable technique dispose des compétences adéquates, si la description du processus de fabrication est conforme à nos attentes, s’il existe un système qualité. Mais nous ne réalisons pas d’audit qui consisterait à vérifier si les personnes font ce qu’elles disent faire. Dans le cas précis, les responsables techniques successifs ont été condamnés pour n’avoir pas rempli leurs tâches. Nous réalisons aussi des prélèvements d’échantillons de médicaments sur le marché pour les analyser, mais nous ne l’avons pas fait avec le Thiotépa puisqu’il n’aurait pas dû être vendu par une entreprise suisse sur le marché suisse.

Et cela vous paraît suffisant?

(Silence.)

M.S.: Cette affaire est la première de cette ampleur en Suisse. Et comme dans tous les domaines de la poursuite pénale, il est impossible de détecter toutes les fraudes. Ce qui est important, c’est qu’une fois l’affaire découverte, la procédure se déroule de manière rapide et énergique et que toutes les mesures soient prises pour y mettre fin.

O.F.: Le système suisse est basé sur des normes internationales. Et notre pays vient de ratifier des accords qui permettront d’améliorer la situation. Ces modifications relèvent de la responsabilité du législateur.

Quels sont ces accords?

M.S.: La ratification de la convention européenne Médicrime va permettre de rendre le responsable technique plus indépendant de l’entreprise et de renforcer son rôle. Les peines encourues par les fraudeurs seront aussi plus importantes, le fardeau de la preuve lors de la mise en danger de la santé sera allégé, le Ministère public de la Confédération pourra désormais conduire des enquêtes comme dans le cas de stupéfiants en utilisant des écoutes téléphoniques ou des investigations secrètes et les acteurs du marché auront l’obligation légale de dénoncer les infractions.

Le responsable technique d’Alkopharma travaillait sur appel pour quelque 500 francs par mois. Il dit lui-même qu’il était un «polichinelle» dans cette affaire. Pourquoi avoir donné une autorisation d’exploitation à cette entreprise dans ces conditions?

O.F.: Le responsable technique disposait des compétences nécessaires et son mandat, même sur appel, semblait suffisant parce que l’entreprise ne fabriquait qu’un seul médicament.

Le patron d’Alkopharma avait déjà eu des problèmes de non-conformité de ses médicaments en France avant qu’il ne vienne s’installer en Suisse. Depuis l’ouverture de votre enquête, il est parti s’installer en Angleterre où il a repris la production de médicaments et a recommencé à mettre des produits non conformes sur le marché français. Vous ne vérifiez pas le passé d’un patron de pharma avant de lui délivrer une autorisation?

M.S.: Swissmedic ne conduit pas de recherches spécifiques sur les dirigeants d’une entreprise. La fonction qui intéresse le plus lors d’une inspection de Swissmedic, c’est le responsable technique.

Les faits montrent qu’un homme peut donc commettre des fraudes pharmaceutiques dans plusieurs pays européens sans que rien ne l’arrête. C’est bien juste?

O.F.: Les faits sont là. La fiabilité du système repose sur la fonction du responsable technique.

Pouvez-vous garantir que cet homme ne commercialise plus jamais de médicaments en Suisse?

O.F.: Non. Il peut se dissimuler derrière une holding et commercialiser des médicaments sans que nous ne le sachions. C’est la liberté de commerce.

À la lumière de cette affaire, pouvez-vous exclure que d’autres médicaments soient falsifiés sans que vous ne vous en rendiez compte?

O.F.: Non, pas de manière aussi absolue. Mais le système actuel fonctionne très bien. Il est l’un des meilleurs au monde et il ne faut pas oublier que le cas d’Alkopharma est extrême.

M.S.: Il faut ici faire une nuance importante. Le Thiotépa ne correspondait pas aux standards, mais il n’est jamais arrivé que des médicaments totalement falsifiés se trouvent sur le marché suisse, dans les canaux officiels de distribution. Les mentalités changent dans ce domaine. Autrefois, les procureurs ne mesuraient pas toujours la gravité d’une infraction liée à des médicaments. Aujourd’hui, ils les considèrent quasi au même niveau que les stupéfiants.

Les jugements cantonaux en la matière se sont d'ailleurs globalement durcis ces dernières années.