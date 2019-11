CFF: une meilleure offre internationale en vue

Les CFF et leurs partenaires européens, l'allemand Deutsche Bahn (DB), le français SNCF et l'italien Trenitalia, renforcent leur offre de trafic ferroviaire en Europe. De nouveaux trains seront mis en service.

Les CFF, la DB, la SNCF, TGV Lyria et Trenitalia ont présenté ces nouveaux trains lors d'une manifestation conjointe à Zurich, indique un communiqué diffusé samedi. Les capacités seront nettement accrues sur les principaux axes reliant la Suisse aux pays voisins.

Ainsi, à partir du mois de décembre, TGV Lyria, filiale des CFF et de la SNCF, renouvelle la totalité de sa flotte avec des TGV à deux étages récents et entièrement rénovés. Ceux-ci circuleront entre Zurich et Paris, ainsi que depuis Lausanne et Genève vers Paris.

L'offre sera étendue de 30%, pour une capacité de 18'000 places assises par jour. Ces TGV (507 places en rame simple, 1024 en rame double) circuleront six fois par jour entre Paris et Zurich, toutes les deux heures dans les deux directions. TGV Lyria assurera également six allers-retours quotidiens entre Lausanne et Paris et huit entre Genève et la capitale française.

Nouveaux trains vers l'Allemagne

En trafic vers l'Allemagne, les clients au départ de Coire et Zurich voyageront dès décembre à bord des nouveaux trains ICE 4. Cette nouvelle génération de trains, qui remplaceront les ICE en service depuis une trentaine d'années, permettront d'accroître les capacités de quelque 20%.

Forts de 830 places assises, les ICE 4 en direction de l'Allemagne circuleront sept fois par jour de Zurich vers Francfort et Hambourg. Il y aura au total plus de 40 liaisons directes par direction entre les deux pays. A partir de 2021, l'offre vers Munich sera en outre étendue à six paires de trains par jour, avec un temps de parcours ramené à 03h30, soit environ une heure de moins qu'actuellement.

Sur l'axe du Gothard, le nouveau train grandes lignes Giruno des CFF circulera dès décembre vers Lugano/Chiasso. A partir du printemps prochain, il sera progressivement étendu jusqu'à Milan.

Après la mise en service du tunnel de base du Ceneri, à partir de 2021, les CFF et Trenitalia proposeront par ailleurs de nouvelles liaisons quotidiennes, écourtées, vers l'Italie. Celles-ci s'ajouteront à celles vers Milan et Venise.

Trains de nuit Enfin, les CFF précisent vouloir continuer le développement des trains de nuit, de et vers la Suisse, avec les chemins de fer autrichiens (ÖBB). Avec ces nouvelles offres, les partenaires ferroviaires disent «réagir à l'importance accrue accordée au développement durable, ainsi qu'à la progression de la demande». La demande en trafic international a progressé de 10% entre janvier et septembre par rapport à la même période de 2018, relèvent les CFF. (ats/nxp)