Ça bouchonne à nouveau dimanche au Gothard

Les jours se suivent et se ressemblent sur l'autoroute A12 avant le tunnel du Gothard. Comme samedi et déjà vendredi, les automobilistes ont dû s'armer de patience pour arriver au Tessin. Dimanche en début d'après-midi, la file de véhicules atteignait 10 km.

Une telle distance au portail nord, entre Erstfeld et Göschenen (UR), équivalait à une heure et demie d'attente, selon la Centrale routière Viasuisse. Dans l'autre sens, les premiers retours apparaissent. A la même heure dimanche, peu avant 14h00, le bouchon était toutefois deux fois moins long. Il s'étendait sur quelque 5 km entre Quinto et Airolo, au portail sud. (ats/nxp)