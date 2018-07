Ça coince au Gothard

Tôt samedi matin, une colonne de véhicules longue de 14 kilomètres bloquait le portail nord. Vers 7 heures, les automobilistes devaient attendre 75 minutes. Le bouchon s'est en partie résorbé vendredi soir et ne s'étalait plus que sur trois kilomètres. Mais, à minuit, il atteignait à nouveau 7 km et avait doublé 4 heures plus tard. Le temps d'attente était alors de deux heures et vingt minutes, précise la centrale d'informations routières dans un communiqué, diffusé samedi.

Viasuisse ne prévoit pas la fin de l'embouteillage avant samedi 18h00. La centrale d'informations rappelle qu'il existe des itinéraires alternatifs pour se rendre vers le sud, notamment par le San Bernardino et les cols alpins du Simplon (VS), du Grand-Saint-Bernard (VS), d'Uri et de Berne. (ats/nxp)