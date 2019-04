Camille Krafft remporte le Swiss Press Print Award

Christian Constantin aime appeler les journalistes qui l’interrogent «Cocotte». C’est d’ailleurs ainsi que commencent les six pages et quelque 62829 signes qu’a consacré Camille Krafft au «système» mis en place par l’entrepreneur valaisan et président du FC Sion pour «Le Matin Dimanche».

Déjà auréolée du prix Dumur en 2017, l’enquêtrice, qui travaille désormais au sein de la rédaction de «24 heures», a remporté le prix suisse du Journalisme dans la catégorie «print». L'annonce a été faite à Berne.

Le romand Pierre Pistoletti, qui travaille pour cath.ch, a remporté le Swiss Press Award dans la catégorie online.

A noter que deux autres Romandes étaient également sur les rangs, Caroline Toussaint de BNJ FM en catégorie «radio», et Marianne Grosjean, de la Tribune de Genève, également récompensée dans la catégorie «online» pour son long form multimédia sur le plus légendaire des pèlerinages. (24 heures)