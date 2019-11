Campagne contre les accidents au crépuscule

Baisse de luminosité rime souvent avec hausse des accidents. En hiver, les accidents impliquant des piétons ou des deux-roues augmentent jusqu'à 58% au crépuscule. Une campagne aura lieu jeudi pour sensibiliser les usagers de la route sur la nécessité de voir et d'être vus.

De novembre à février, les motards ont presque 60% plus de risque d'être blessés ou tués dans un accident entre 5 h et 9 h ou entre 17 h et 19 h, indique mardi le Touring Club Suisse (TCS) dans un communiqué. Le danger est également important pour les cyclistes (52%) et les piétons (44%). C'est pourquoi le TCS mènera jeudi une campagne de sensibilisation avec le soutien du Fonds de sécurité routière.

Dans le cadre de la journée de la lumière, le TCS entend inciter les usagers les plus vulnérables à augmenter leur visibilité. Il recommande notamment de bien vérifier ses éclairages avant le départ, d'équiper son véhicule de réflecteurs, de porter des tenues claires ou munies d'éléments réfléchissants et de privilégier les parcours bien éclairés. (ats/nxp)