Campagne pour enrayer la disparition des insectes

Pro Natura lance une campagne contre la disparition des insectes. Jusqu'à la fin du mois, des affiches et des clips attireront l'attention sur le péril qui guette ces invertébrés. Près d'un millier d'espèces ont disparu en Suisse ces dernières années.

Si les papillons, mouches et abeilles se font de plus en plus rares, c'est que leurs habitats naturels disparaissent, rappelle Pro Natura jeudi dans un communiqué. Près de 40% des espèces d'insectes sont menacées sous nos latitudes. Mais la disparition des insectes risque également d?être fatale aux êtres humains, car la production de nos aliments dépend de leur action pollinisatrice.

Environ 60% des 1143 espèces d'insectes étudiées en Suisse sont menacées d'extinction, ont prévenu il y a deux semaines les Académies suisses des sciences, qui y voient un constat «alarmant». (ats/nxp)